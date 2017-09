L´Olot segueix sense conèixer la victòria

El partit entre l'Olot i el Saragossa B ha estat atractiu per l'espectador, ja que s'han vist moltes ocasions i qualsevol dels dos equips s'hagués pogut emportar la victòria.

No obstant, no ha acabat de la manera que els olotins esperaven. Això que, al minut 20 de partit, Barnils ha avançat l'Olot amb un potent xut que ha entrat per tot l'escaire.

El rival, el filial del Saragossa, no s'ha amagat en cap moment i ha creat molt perill a les immediacions de Ginard, un dels millors jugadors del partit.

Encara a la primera meitat, al minut 36, els aragonesos empatarien l'enfrontament gràcies a un gol de Jesús. A la represa, la més clara pels garrotxins era per Bigas, que engaltava un xut que s'estavellava al travesser. També podia haver donat la victòria als gironins Hèctor Simon, que enviava un xut que sortia fregant el pal.

Als últims minuts, però, el gran protagonista ha estat el porter balear Xavier Ginard. Primer, eviten una doble ocasió de gol molt clara al minut 83 i, dos minuts després, desviant providencialment un cop de cap de Rubio.

Al final, l'Olot s'ha conformat amb el segon punt de la temporada, que el manté a la zona de descens i a l'espera d'aconseguir la primera victòria de la temporada.