El Madrid deixa escapar dos punts a casa contra el Llevant

El Llevant va conquerir un punt ple de mèrit al Santiago Bernabéu davant un Reial Madrid que segueix sense conèixer la victòria com a local a la Lliga, amb errors de Zinedine Zidane en el plantejament, en un partit novament a contracorrent i que no va trobar el miracle final ja que el xut tardà de Kroos es va estavellar al pal.

No totes les coses que decideix Zidane són encertades. La ressaca dels partits de seleccions convidava a una rotació massiva, però hi va haver aspectes tàctics que no van donar resultat i van topar amb un rival molt seriós, ben situat i amb les idees clares.

El Llevant va aprofitar un error defensiu dels blancs per avançar-se en el marcador: un servei de banda que els defensors blancs deixen botar dins l'àrea la recull Ivi per desfer-se de Carvajal i rematar lluny de l'abast de Casilla.

Al Madrid li tocava anar a remolc i replantejar el partit davant un rival que va tancar-se. I a pilota aturada, a la recta final de la primera part, va arribar el gol de l'empat. Ramos va rematar un córner que va ser refusat per Raúl als peus de Lucas Vázquez, que va rematar a porta buida.

A la segona part el Reial Madrid va controlar la pilota i el joc, però el Llevant es va saber replegar molt bé al darrere. Els blancs, sense idees per atacar amb tan pocs espais, de mica en mica van anar fent del porter visitant l'heroi del partit, i el públic, tan acostumat al gol salvador del minut 93, se'n va haver d'anar amb mal gust de boca.