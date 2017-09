Olot i Girona, primer i segon al Mundial de patinatge artístic

El patinatge artístic gironí continua dominant l'especialitat de grups de xou i, una setmana després de la medalla de plata del Maçanet en grups petits, CPA Olot i CPA Girona han ocupat les dues primeres posicions en grups grans en el Mundial de Nanjing (Xina).

Amb 'Soc innocent', el CPA Olot de Ricard Planiol i Esther Fàbrega han guanyat avui el seu onzè títol mundial per davant d'un CPA Girona que, com l'any passat a Itàlia, ha acabat segon amb el seu 'Esclau de la riquesa' i Nuri Soler d'entrenadora. El conjunt italià Diamante ha completat el podi amb l'espectacle 'El productor'.

Just després de guanyar, i en declaracions a Ràdio Olot, Ricard Planiol no ha amagat la seva satisfacció per la nova victòria: «És un sensació que has de viure, ha de poder emocionar-te i aguantar la pressió per, amb el palmarès que portés acumulat, venir aquí i superar la pressió per guanyar».