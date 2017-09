El Palamós no aixeca cap i perd per tercera jornada consecutiva

El Palamós va començar el matx amb les novetats de Fran Ochoa, Lluc Banús i Marc Vilà a l'onze titular. Vicenç Fernández va presentar un equip amb una defensa molt poblada: Sergio Garcia, Lluc Banús, Cano, Botxi i Subirana. La bona feina defensiva dels visitants es va traduir en escasses ocasions dels locals, un Santfeliuenc que es presentava al matx com a imbatut amb un empat i dues victòries.

Passada la mitja hora va arribar el primer gol del partit. A la sortida d'un córner la pilota va arribar a Prior, aquest va fer una centrada-xut a l'interior de l'àrea petita i el més llest i ràpid de la classe va ser Alberto Esteban, que davant la defensa palamosina va posar el peu per fer l'1 a 0. La primera part s'esfumava amb un Palamós intens i seriós en defensa, però inoperant en atac.

Als dos minuts de joc de la segona meitat, Nahuel, que acabava d'entrar al rectangle de joc, es va escapar per velocitat i dins l'àrea va fer una assistència perquè el davanter Marc Medina fes pujar l'empat a 1 a l'electrònic. L'alegria dels visitants, però, va durar poc, concretament tres minuts, perquè una centrada de Charly la va rematar amb el cap el seu company Josele a l'interior de l'àrea petita per tornar a avançar el seu equip. Tota l'emoció que va mancar a la primera meitat es va traslladar en un segon temps on barcelonins i gironins van lluitar amb tot i a cara descoberta per aconseguir la victòria.

Quan el Palamós buscava l'empat a la desesperada, Josele sentenciava amb un xut des de l'interior de l'àrea al minut 93, just abans del xiulet final de l'àrbitre. El Palamós, que suma 1 punt de 12 possibles, buscarà la primera victòria de la temporada el proper dimecres (19.30 h) a casa contra la Pobla de Mafumet.