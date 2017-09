El Peralada surt castigat del Martínez Valero

Segueix sense puntuar en aquesta estrena a Segona Divisió B el conjunt xampanyer. Avui, el Peralada-Girona B ha perdut al camp de l'Elx (4-1), un dels rivals més potents de la categoria. A més, ho ha fet en un estadi de Primera Divisió i on pocs rivals trauran punts.

No ha començat molt bé el duel pels interessos peraladencs ja que, al minut 12, Benja, ex jugador del Girona i del Llagostera, entre d'altres, ha avançat els alacantins amb una rematada de tisora. El duel era dominat per l'Elx, tot i que els alt-empordanesos han tingut bones fases de joc, tant al primer com al segon temps, que no han tingut continuïtat i que els locals han castigat.

Just abans del descans, al minut 42, Manuel rematava un córner al fons de la xarxa anotant un gol que feia mal als visitants. A més a més, a l'inici de la segona meitat Verdú ha marcat al tercer, també rematant una pilota que venia des del córner. Abans de l'hora de partit, Nino feia el quart per deixar el partit sentenciat.

A l'última mitja hora de joc, també fruit de la relaxació dels locals i l'orgull dels gironins, el Peralada ha igualat més la possessió i ha marcat el seu gol. El golejador ha estat Joel Arimany, rematant al primer toc una excel·lent centrada de Sergi Álamo, que acabava d'entrar. L'Elx encara hagués pogut marcar algun gol més, però s'ha trobat amb dues molt bones aturades de Ginard.

Després d'aquesta derrota, el Peralada-Girona B es centra en l'important partit del proper cap de setmana. Serà el primer derbi gironí de la temporada a Segona B, quan els d'Arnau Sala rebran la visita d'un Olot també necessitat de punts.?