Un repte majúscul per al Peralada

Segurament no és un dels estadis més propicis per aixecar el vol, però el Peralada-Girona B ha viatjat a Elx amb l'ambició i intensió de sumar els primers punts de la temporada (19 h). Després de perdre els tres primers partits de lliga, els gironins comencen a tenir certes urgències per puntuar i ho buscaran al Martínez Valero, davant un rival que acabar de baixar de Segona Divisió i que és un dels clars aspirants a recuperar la categoria de plata.

Des del primer moment el Peralada ha provat la dificultat que té jugar a la Segona Divisió B i, tot i haver realitzat bons partits, s'ha trobat amb rivals més experimentats i, sobretot, més contundents a l'hora de definir les jugades atacants que han condemnat els interessos dels xampanyers. La principal novetat per Arnau Sala serà que tindrà a la seva disposició l'uruguaià Andrés Romero, que aquesta setmana ha solventat els problemes burocràtics que l'han deixat fora les tres primeres jornades de lliga. «Ja fa dies que entrena bé amb l'equip, veurem si li falta o no ritme de partit quan el veiem jugar», destacava el tècnic de l'equip, que no podrà comptar amb Soni, encara sense la fitxa activada.

Els peraladencs són conscients de l'escenari que visiten avui i del nivell dels jugadors de l'Elx, un dels equips amb més pressupost i que està cridat a ocupar tota la temporada les places privilegiades de la classificació. Arnau Sala assegurava a la prèvia del partit que jugaran «a un dels camps més complicats de la categoria» i que «ens tocarà defensar molt i haurem d'aprofitar alguna de les arribades que tinguem». Jugadors com Nino, Collantes, José Juan o Benja, entre d'altres, amenacen a un Peralada-Girona B que buscarà donar la sorpresa amb una victòria a un camp de Primera Divisió.