El Banyoles aconsegueix la primera victòria en el seu retorn a Primera Catalana

El Banyoles va guanyar per la mínima gràcies a un gol de Viadé a les acaballes del partit. La Montanyesa, un dels candidats a l'ascens de categoria amb jugadors experimentats a Tercera Divisó, va posar molt difícil el matx als banyolins. La jugada clau del partit va ser la doble amonestació d'Ortiz al minut 35. A partir de l'expulsió, la Montanyesa va fer un pas enrere i el conjunt de Fontes ho va aprofitar dominant el control del partit. Els banyolins fins als minuts finals de partit no van poder desigualar el resultat. Finalment, gràcies a una gran jugada dels locals, Viadé va donar el triomf als del Pla de l'Estany.



La Jonquera va caure per la mínima a casa davant del Manlleu, el dia en què estrenaven la nova gespa artificial. El partit va començar fred i no va ser fins el minut 19 que es va produir la primera aproximació clara, Masó gairebé fa un gol olímpic, però el seu llançament de córner va anar al travesser. El Manlleu va respondre 10 minuts més tard, quan va obligar Manzano a intervenir. Els locals ho seguien intentant, però la defensa osonenca frenava totes les jugades d'atac. Quan semblava que el partit finalitzaria en empat, Pla va marcar l'únic gol de la tarda. Els fronterers van tenir l'empat per partida doble en els darrers instants, però l'esfèrica no va entrar.