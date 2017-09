El Bordils estrena el cinquè curs a Plata amb una derrota a Alacant

Debut amb mal peu. El Bordils va encetar ahir el cinquè curs a Divisió d'Honor Plata amb una derrota per la mínima a la pista del recent ascendit, Agustinos d'Alacant (22-21) amb els gironins Dídac Villar i Natan Suárez a les seves files, i que va tenir un debut més que somiat.

Amb l'estrena en partit oficial de Sergi Catarain a la banqueta després de la marxa de Pau Campos a Romania, la fórmula d'aquesta temporada tornarà a ser la de sempre: treball i il·lusió, per poder aconseguir el preuat objectiu de la permanència a final de curs.

El Bordils va sortir per feina, va oferir bones sensacions i va deixar clar que malgrat les baixes de Gerard Farrerons –lesionat de llarga durada–, Uri Márquez i Xavi Montero –en principi tots dos ja podran debutar dissabte al Blanc-i-Verd– i la marxa de Pep Reixach, Dalmau Huix i Mario Martínez, l'equip té suficients arguments per confiar-hi.

En un tres i no res, els del Gironès van obrir el primer forat (0-3). Avantatge que va poder mantenir durant els primers 25 minuts quan l'electrònic oferia un 8-10. Malauradament un parcial de 4-0 a les acaballes del primer temps, concretament en els últims cinc minuts abans del descans, van capgirar el marcador per marxar a la mitja part perdent de dos (12-10). Quedava tota la segona part, però les moltes pilotes perdudes en accions no forçades, i el poc encert en tirs clars van passar factura a l'equip de Sergi Catarain que a la conclusió del partit admetia aquests dos aspectes com a clau de la derrota. El parcial de 4-0 d'abans del descans, encara va fer més mal quan en l'inici del segon temps, va passar a ser de 6 a 0 i posava el 14-10 a l'electrònic. A partir d'aquí, tot i provar-ho en diverses ocasions, els gironins no van trobar la manera de reaccionar.

Dissabte a partir de les vuit del vespre, el Blanc-i-Verd alçarà el teló amb la visita del Sinfin a Bordils.