L'Olot torna a vestir-se d'or a la Xina

La història es repeteix. Olot i Girona poden treure pit, per segon any consecutiu, amb els seus clubs de patinatge artístic que ahir lluny, molt lluny, de casa, van aconseguir fer-se amb el campionat i subcampionat del Món en la modalitat de Grups de Show Grans i se sumen al PA Maçanet en la llista de clubs que tornaran amb medalla d'aquests World Roller Games celebrats en terres xineses.

Moltes dificultats per als clubs, tant pel que fa al desplaçament com a l'adaptació, però les patinadores les van saber solventar i van aconseguir repetir l'èxit de l'any passat a Novara, on també van obtenir el campionat i el subcampionat.

El CPA Olot i la dupla de tècnics Ricard Planiol i Esther Fàbrega han creat una societat pràcticament imbatible i ens han acostumat a l'or en totes les competicions en les quals participen. El seu Soc Innocent, ha tingut un recorregut perfecte i, amb aquest or al Campionat del Món, l'onzè, ha completat una temporada rodona, amb el gironí, català, espanyol i europeu prèviament. Al seu darrere el CPA Girona, cada vegada més a prop, però amb Esclaus de la Riquesa ha aconseguit repetir l'èxit de l'any passat amb Mitjanit.

Amb aquest resultat les gironines es refan del passat europeu, en el qual van quedar quartes, fora del podi, però ahir els va sortir un espectacle rodó i sense errors, fent que les noies de Nuri Soler aconseguíssin superar els equips italians del Diamante i el Royal Eagles, que van deixar-les fora del podi a França.

Des d'Olot es va poder seguir el campionat en directe, des de la Sala El Torin, amb presència, a més de tots els familiars i membres del club que no han pogut desplaçar-se, per motius obvis, fins a la Xina, de l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Corominas.



Felicitat amb matisos

Les grans protagonistes de la jornada d'ahir, tant les olotines com les gironines van esclatar en eufòria un cop acabada la competició. No només anar a la Xina ha estat una odissea carregada d'incerteses respecte a la recaptació dels diners necessaris per arribar-hi, un cop a Nanjing les adversitats s'anaven sumant, una darrere l'altra. L'última se sabia poques hores abans de començar la competició, ja que l'organització havia decidit avançar la prova mitja hora, de dos quarts de deu a les nou. Una pista d'entrenament a l'aire lliure, bastant dolenta, també va ser un dels peròs d'un certamen que no quedarà en la memòria per haver estat un gran èxit de concurrència de públic, o de participació: ahir, a la final de Grups de Show Grans només van participar-hi sis clubs (a més dels catalans l'Aurora aragonès i tres clubs italians), quan l'any anterior, a Novara, van ser onze els clubs de cinc nacionalitats diferents.

Nuri Soler qualificava la medalla de plata aconseguida pel CPA Girona com «molt més que positiva, després de l'Europeu vam estar treballant molt i perfeccionant-nos per arribar fins aquí». De la banda dels olotins, un Ricard Planiol eufòric comentava que «tinc sort de tenir un equip així, de tenir l'Esther, de tenir aquest club, és una família que ens ho dona tot de la grada a la pista», mentre que la capitana Anna Quintana, protagonista en els onze ors per les olotines, explicava que «ha estat molt emocionant, ho hem viscut intensament».