El Peralada surt molt castigat del Martínez Valero

Sabia el conjunt peraladenc que visitava un dels camps més complicats de la categoria, el Martínez Valero d'Elx. Tot i la clara derrota (4-1), els d'Arnau Sala van tenir bones fases de joc però, en el futbol, el que importen són els resultats i els gironins acumulen quatre derrotes en els quatre primers partits de la temporada.

Han jugat contra rivals molt exigents i sembla que cada partit que passa els gironins es comencen a entendre millor, però ja comencen a tenir urgències perquè arribin els resultats i començar a acumular punts al seu caseller. Ahir, a Elx, es van veure superats per un rival amb una plantilla molt talentosa i amb experiència i, tot i disfrutar de bones fases en el partit, sobretot a la segona meitat, els xampanyers no van tenir cap opció de puntuar. Gran part de culpa va ser el fet d'encaixar tan aviat el primer gol del duel. L'exjugador del Girona i del Llagostera, entre d'altres, Benja, va fer una rematada de tisora des de l'interior de l'àrea per inaugurar el marcador. Era tot just el minut 12 de partit i va ser un cop dur per al Peralada, que si volia tenir opcions de puntuar havia d'allargar com més possible l'empat inicial per donar ensurts al conjunt alacantí. L'Elx, durant el primer temps, es va mostrar molt superior amb la possessió de la pilota però tampoc generava gaires ocasions a la porteria defensada per Gianni.

En atac, al primer temps el Peralada va estar inèdit i li va costar molt prendre la pilota al conjunt local. I si feia mal el primer gol, el segon també va ser un cop dur per a l'equip d'Arnau Sala perquè es va produir just abans del descans, al minut 42. Manuel va rematar al fons de la porteria una pilota servida des del córner per ampliar diferències.

L'Elx va fer mal a pilota parada, on es va mostrar molt superior en el joc aeri. Fruit d'aquesta superioritat, ja al segon temps, Verdú va ampliar encara més les diferències marcant el tercer gol del partit i abans de la mitja hora de joc, Nino, després d'una bona jugada individual, va marcar el quart i definitiu gol pel seu equip.

El Peralada-Girona B estava rebent un dur correctiu i, fruit de la relaxació dels valencians i de l'orgull mostrat pels gironins van fer un pas endavant en l'últim terç del partit que els va permetre recuperar lleugerament la possessió i aconseguir superar el porter José Juan. El golejador va ser Joel Arimany, que va rematar la pilota al fons de la xarxa després d'una excel·lent centrada des de la banda esquerra de Sergi Álamo, que acabava d'entrar al terreny de joc. Des d'aleshores i fins al final, els peraladencs es van mostrar orgullosos i van jugar en tot moment de tu a tu contra l'Elx, que va tenir dues rematades més per buscar el cinquè gol però es va trobar amb dues molt bones respostes del porter lloretenc Gianni.

Al final, el Peralada-Girona B no va poder retallar més diferències i torna cap a terres gironines, novament, amb les mans buides. Toca tornar a passar pàgina i centrar-se en l'important partit que tenen el proper diumenge, a casa, en el derbi contra l'Olot.