Un punt d´or per al Llagostera en la seva visita al camp del Vila-real B

Una setmana després d'ensopegar contra l'Ebro a casa, el Llagostera va tornar a reaccionar a domicili, com va passar a la segona jornada després de perdre en el debut al municipal llagosterenc. Ahir, el conjunt d'Òscar Álvarez va sumar un molt bon punt al camp del Vila-real B (0-0), el líder de la categoria, gràcies a un bon treball defensiu i a l'encert de Marcos en accions molt clares de gol per part del conjunt local.

Durant el primer temps, el conjunt castellonenc va portar més perill a la porteria defensada per Marcos que no pas el que ho faria al segon temps. Exercint la condició de líder i d'equip tocador i amb jugadors joves, molt talentosos, que han posat en problemes els defenses gironins que, no obstant això, s'han mostrat molt segurs per defensar els atacs dels «groguets». Al minut 20, apareixia Marcos per salvar el gol del Vila-real. Raba es plantava sol davant el porter llagosterenc, que resolia l'acció amb una molt bona aturada. Poc abans, també aturava una rematada molt centrada del davanter Dalmau. En els primers 45 minuts el Llagostera amb prou feines va trepitjar camp contrari. Maynau, ahir titular, ho intentava per velocitat però es trobava, també, amb una sòlida defensa local.

A la represa, el partit s'igualava una mica més i, tot i no generar gaires ocasions de gol, el Llagostera va aconseguir neutralitzar encara més el rival, que es va acostar amb menys freqüència a la porteria de Marcos que el que ho havia fet al primer temps. De fet el primer a avisar era el gironí Marc Carbó, en l'ocasió més clara per al Llagostera, que acabava sent rebutjada pel porter Diego.

Als valencians els costava cada vegada més crear perill a l'àrea llagosterenca. Els jugadors d'Òscar Álvarez tancaven molt bé els espais i obligaven el rival a xutar des de lluny, en tots els casos, sense èxit. No obstant això, Miguel, a l'últim segon, podria haver donat la victòria al Vila-real, però sol davant Marcos va xutar molt desviat.

Amb quatre punts al sac, el Llagostera buscarà puntuar per primera vegada al Municipal el proper cap de setmana. Els gironins rebran la visita del Formentera, que també té quatre punts.