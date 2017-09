Viñales pateix de valent sota la pluja de Misano i acaba quart

La pluja va fer la guitza a Maverick Viñales (Yamaha) i no va poder completar la pole position amb una victòria ahir al circuit de Misano, en el Gran Premi de San Marino, havent-se de conformar amb el quart lloc. El triomf va ser per a Marc Márquez (Honda), que va aconseguir la seva quarta victòria de la temporada en imposar-se en l'última volta a l'italià Danilo Petrucci (Ducati).

El circuit Marco Simoncelli de Misano va haver de rendir-se a l'ambició del campió -al qual un sector del públic va aplaudir quan va caure en els últims entrenaments lliures de diumenge mentre ell els dedicava petons mentre tornava al seu taller en una moto de l'organització-, que va esperar fins a l'última volta per superar Danilo Petrucci, quan la lògica feia pensar que una segona plaça era millor que el risc d'una caiguda.

Però la competitivitat del pilot de Repsol Honda queda fora de tot dubte i una vegada més va voler lluitar pel màxim, per la victòria, i la va aconseguir d'una manera espectacular, amb un avançament a final de recta al seu rival i diverses derrapades al llarg d'un últim gir que va mantenir tothom en un sospir i que li va permetre acumular un avantatge en només un gir de més d'un segon.

Amb aquesta victòria, el pilot de Cervera empata al capdavant del campionat amb Andrea Dovizioso (Ducati) a 199 punts, mentre que Maverick Viñales és tercer a 16 punts de tots dos.

Quan es va apagar el semàfor, Viñales, amb unes prestacions menors sota la pluja, es va veure superat per diversos pilots i Jorge Lorenzo (Ducati) agafava les regnes de la cursa sortint des de la cinquena posició. El mallorquí va començar a tirar amb força per intentar escapar-se però darrere la seva estela s'hi van col·locar Marc Márquez i Andrea Dovizioso.

A ritme de volta ràpida Jorge Lorenzo s'estava escapant de tots els seus rivals però en el setè gir, en el sisè revolt la seva moto el va llançar pels aires i el va allunyar definitivament de la que podria haver estat la seva primera victòria de la temporada.

Aquest accident de Jorge Lorenzo va deixat Danilo Petrucci, que havia anat remuntant, líder de la prova, perseguit per Marc Márquez i Andrea Dovizioso, mentre que Maverick Viñales ja havia perdut, aleshores, gairebé sis segons.

La pista estava molt molla i cap dels pilots del capdavant volia cometre errors que engeguessin en orris la seva posició al campionat, cosa que va propiciar que tant Marc Márquez -segon-, com Andrea Dovizioso -tercer- o Maverick Viñales -quart-, donessin per bons en aquests instants la seva classificació en la prova, en espera d'esdeveniments, fins que a la darrera volta, Márquez va superar Petrucci per anar a buscar la victòria.



Arenas és vuitè i Viñales cau

Albert Arenas va signar, sota la pluja de Misano, el seu millor resultat en una cursa de Moto3 i va acabar vuitè sobre la seva Mahindra. La cursa, amb moltes baixes per caiguda, la va guanyar Romano Fenati, per davant de Joan Mir, que domina el Mundial.

En Moto2 qui va anar per terra va ser el llançanenc Isaac Viñales a la volta 19. La victòria va ser per al suís Dominique Aegerter, mentre que el líder, Franco Morbidelli, va anar per terra i les diferències al Mundial s'escurcen pel segon lloc de Thomas Luthi.