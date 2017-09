Xavi Ginard salva un punt per a l'Olot en el duel contra el filial del Saragossa

Després de l'alegria entre setmana per la classificació a la Copa del Rei, l'Olot tornava a competir aquest cap de setmana a Segona Divisió B. El rival d'ahir era el Saragossa B i els olotins buscaven el primer triomf de la temporada. Després de l'empat a la primera jornada contra l'Hèrcules i les derrotes contra Sabadell, a casa, i Badalona, a domicili, l'equip entrenat per Martín Posse volia fer un pas endavant per començar a agafar velocitat i sumar punts a la competició domèstica, on se'ls està resistint la victòria.

Ahir tenien l'oportunitat de fer-ho davant el Deportivo Aragón, el filial del Saragossa, que arribava a la Garrotxa amb uns números gairebé calcats als dels gironins, havent sumat només un dels nous punts en joc fins ahir. A més, també és un equip recentment ascendit a la categoria i encara està en procés d'adaptació, com sembla que també ho està l'Olot. Novament amb canvis respecte al partit de dimecres de Copa contra l'Alcoià, els dos equips van oferir un partit ple d'alternatives des del primer minut.

Alfredo, protagonista també pel seu bon partit entre setmana, tornava a sortir d'inici i era el primer a intentar desfer-se, amb la seva velocitat i el seu desequilibri, de la defensa visitant. No obstant això, el Saragossa B avisava amb un xut de Rubio que desviava providencialment Ginard. El porter balear va ser un dels grans protagonistes del partit, sobretot al tram final, salvant el seu equip. Va fer intervencions de mèrit mostrant que es troba en un bon moment de forma.

Al minut 23 de partit arribaria el primer gol. Va ser obra del central osonenc Roger Barnils, que va donar la carta de presentació a la seva nova afició del potent xut que té amb la cama dreta. El de Seva va engaltar una canonada que va entrar per tot l'escaire de la porteria defensada per Sergio, que no va poder fer res davant el gran xut del jugador del conjunt olotí. A partir d'aleshores, Marc Mas disposava de dues bones arribades que no va saber materialitzar abans que, encara al primer temps, els aragonesos marquessin l'empat que acabaria sent definitiu. El golejador era González que, al minut 36, superava Ginard, que poc abans ja havia evitat l'empat, per posar la igualada a l'electrònic, que ja no es mouria fins al xiulet final de l'àrbitre.

A la segona meitat les ocasions a totes dues àrees van ser una constant, encara que els jugadors de tots dos equips van evidenciar la falta de punteria. La més clara per l'Olot va arribar al minut 55, quan el lateral Bigas va engaltar una pilota que va picar al travesser. A mesura que passaven els minuts la sensació al Municipal olotí és que era el Saragossa B l'equip que més a prop estava d'aconseguir el gol. Va tornar a aparèixer Xavier Ginard. El porter olotí va salvar una primera ocasió molt clara al minut 64, quan aturava una doble ocasió dels aragonesos. Responia, però, Hèctor Simon, amb un potent xut que sortia molt a prop del pal.

Als últims cinc minuts, el porter olotí evitava la derrota amb dues grans intervencions, al minut 83 i al 85, quan part de l'estadi ja veia com per tercera jornada conseuciva el seu equip acabava derrotat. No va ser així i finalment l'Olot va sumar un punt davant el Saragossa B. És el segon que aconsegueixen els de Martín Posse, que encara no han guanyat. El proper cap de setmana, derbi al camp del Peralada-Girona B.