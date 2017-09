Complicat examen al Camp Nou

El nou Barcelona d'Ernesto Valverde es posarà a prova avui (20.45, TV3), contra el subcampió d'Europa, el Juventus italià, el seu botxí a la Lliga de Campions la passada campanya i que li servirà per calibrar el seu autèntic nivell en aquesta arrencada de curs.

L'equip blaugrana lidera la Lliga espanyola amb 9 punts de 9 possibles, 9 gols a favor i cap en contra, i a poc a poc va afinant la seva posada a punt després de caure en la Supercopa d'Espanya contra el Reial Madrid, en pretemporada. El Barça reafirmant la seva identitat de la mà del seu nou tècnic, i a l'abric de Leo Messi -un triplet seu va comandar la golejada de diumenge passat contra l'Espanyol (0-5). I, la visita de la Juve al Camp Nou, serà un bon test per saber en quin estat de forma es troben els blaugrana en la seva estrena en la màxima competició continental.

Per mesurar-se als transalpins, Valverde té les baixes per lesió d'Arda Turan i Rafinha Alcántara, i el dubte de Sergi Roberto, que no va entrar en la convocatòria, per precaució, per disputar el derbi barceloní. El migcampista català arrossega unes molèsties al genoll esquerre que, però, no li haurien d'impedir jugar si Ernesto Valverde decideix comptar amb ell.

El tècnic del conjunt blaugrana podria repetir el mateix onze que va golejar l'Espanyol, amb l'única novetat d'Ousmane Dembéle a l'extrem dret, en detriment de Gerard Deulofeu. El francès va participar els últims 22 minuts del derbi regalant una assistència de gol a Luis Suárez, i avui podria començar com un dels puntes titulars en el 4-3-3 amb el qual presumiblement formarà el conjunt blaugrana. Tampoc és descartable que, contra el Juventus, Valverde canviï el sistema i formi un 4-2-3-1 -el seu dibuix habitual en anteriors equips però que es resisteix encara a utilitzar al Barça-, cosa que permetria incorporar Paulinho com a parella de Sergio Busquets en el doble pivot, per darrere dels tres mitjapuntes -Dembélé, Messi, Iniesta- i un davanter centre, que ben segur que seria Luis Suárez.

Allò que té clar l'entrenador del Barça és que, sistemes a part, Messi aquest any abandonarà definitivament la banda dreta, per jugar com a fals «9» o mitjapunta, una posició en la qual està rendint a la perfecció en aquest inici de temporada.

El Juventus, de la seva banda, viatja a Barcelona sense el colombià Juan Guillermo Cuadrado, sancionat, ni l'alemany Sami Khedira, lesionat. A més, els torinesos estan pendents d'en quines condicions físiques es troba el croat Mario Mandzukic, que es va retirar tocat de l'últim duel de la lliga, i també de l'internacional italià Giorgio Chiellini, que s'està recuperant d'una lesió en un bessó.

Malgrat les baixes, el Juventus arribarà al Camp Nou amb una garantia: l'argentí Paulo Dybala, que s'ha lluït en aquest començament de temporada amb vuit gols en quatre partits i amb unes prestacions de gran lideratge. Els torinesos buscaran a més donar continuïtat a les seves brillants actuacions de l'any passat davant el Barça, quan van eliminar l'equip llavors entrenat per Luis Enrique Martínez amb un 3-0 en l'anada i un 0-0 en la tornada. Per formar l'onze, el tècnic Massimiliano Allegri s'encomanarà al seu ja habitual 4-2-3-1 ofensiu, liderat des de la porteria per Gianluigi Buffon, que als seus 39 anys encara l'última campanya europea de la seva carrera. La sensació, a falta de les últimes proves tàctiques, és que Chiellini aconseguirà recuperar-se i que formarà la defensa al costat de Barzagli, amb Álex Sandro i De Sciglio en els dos laterals. Al centre del camp, sense Khedira ni Marchisio, que fa ja tres setmanes que està de baixa per problemes en un genoll, Allegri hauria d'apostar per Pjanic i Matuidi. Si no es recupera Mandzukic, Allegri podria alinear Sturaro a la banda esquerra per donar més equilibri a un equip que sortirà en la davantera amb Douglas Costa, Dybala i Higuaín.