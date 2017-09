El francès Alexis Carlier guanya la Volta a la Garrotxa

El francès Alexis Carlier es troba còmode a la Volta a la Garrotxa i, després de la seva victòria de l'any passat, ara ha tornat a repetir triomf a la general de la prova organitzada conjuntament pel CC Bas i el CC Olot. El corredor olotí del Team Raleigh-Gac Adrià Moreno va ser el gran protagonista de la primera etapa, molt dura amb dues ascensions a dos ports de pirmera categoria (Condreu i Bracons), que va guanyar arribant en solitari a Sant Esteve d'en Bas.

Ningú havia pogut seguir el ritme de Moreno pujant, ni tan sols Carlier, que va acabar quart, però, com que el corredor del Raleigh no va prendre la sortida aquest diumenge en la segona etapa amb final a Olot, el francès ho va aprofitar. Alexis Carlier va ser el més ràpid a Olot, després d'una etapa de poc més de 100 quilòmetres i dos portes de tercera (Les Serres i Les Encies), i amb aquesta victòria i el quart lloc del primer dia va repetir triomf a la general de la Volta a la Garrotxa per segon any consecutiu. Samy Aurignac i Martí Márquez varen completar el podi final al costat de Carlier. Pel que fa a la resta de classificacions, Martí Márquez, Roger Adrià i Gerard Armillas varen ocupar el podi de la catetoria sub-23; Josep Oriola, Jaime Cebrián i Alfonso García van ser els millors en Màster 30; el premi de la muntanya el va encapçalar el guanyador de la general, Alexis Carlier, seguit de Gerard Armillas i Iñigo Ojeda; el de les metes volants: Gerard Armillas, Adrià Moreno i Sergi Oller.