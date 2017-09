Nadal: «Soc feliç fent el que faig, però la meva vida no és només el tennis»

Poc després de guanyar la final del US Open contra Kevin Anderson, Rafa Nadal va explicar que la motivació per sumar títols de grans tornejos, ara 16, no és assolir rivals com Federer, sinó gaudir de la seva pròpia carrera. «No necessito cap tipus d'estímul, jo no penso si Federer ha guanyat 2, 4 o 24, faig el meu camí i em motiva la meva carrera, no la dels altres, soc feliç fent el que faig», va explicar Nadal, per a qui «la vida també consisteix a conformar-se», cosa que no vol dir «no voler més». «Ha estat un any apassionant, des que va començar la temporada a Abu Dhabi he gaudit molt i he jugat tots els tornejos amb la sensació que lluitava per coses importants», va repassar després d'un 2017 en el qual ha recuperar el número 1.

Arribats a aquest punt, el tennista de 31 anys va reconèixer que no té «res a somiar ni a demanar» més enllà d'estar sa, cosa que veu clau en la seva carrera al costat de l'esperit competitiu, i que a més està en la seva mà propiciar. No obstant això, Nadal va matisar, quan passen coses que no es poden controlar és «moment de parar, descansar», i analitzar si es té «il·lusió i força per tornar», cosa que assegura ha tingut sempre fins ara. I el dia que deixi de tenir-les, o no senti «nervis o la passió extra pel joc» va reiterar com altres vegades, es dedicarà a altres coses: «S0c feliç fent el que faig, però la meva vida no és només el tennis».