El duel de Copa de l'Olot al camp del Múrcia serà dimecres dia 20 a 2/4 de 10

El decisiu duel que enfrontarà l'Olot amb el Múrcia a la Nueva Condomina per un lloc als setzens de final de la Copa ja té horari. La cita serà d'avui amb vuit (dimecres 20) a l'estadi murcià a partir de 2/4 de 10 del vespre. Malgrat no ser un partit de jornada econòmica, el Múrcia ha fixat uns preus molt assequibles per la qual cosa es preveu un bon ambient tenint en compte la importància del matx. I és que el vencedor del duel s'enfrontarà a un equip de Primera que disputa competició europea a la següent ronda.