Espanya supera Alemanya (72-84) i ja és a les semifinals

La selecció espanyola de bàsquet continua endavant a l'Eurobasket i per desena edició consecutiva en disputarà les semifinals. Ahir, en un treballat partit que es va encarregar de desencallar Marc Gasol, victòria contra Alemanya per 72-84. Dos primers quarts més que igualats i un tercer en què el petit dels Gasol va brillar amb llum pròpia. Com també ho van fer els seus números al final del matx: 28 punts, 10 rebots i 4 assistències.

Lluny del que reflecteix l'electrònic, a Espanya li va tocar suar per apuntar-se el triomf. Va estar més entonat el seu rival. Ja de sortida, amb un parcial d'11 a 2, deixava clares les intencions. Els d'Scariolo van anar pràcticament sempre per darrere en el marcador durant els dos primers quarts, tot i que van aconseguir mantenir les diferències i fins i tot arribar al descans amb un lleuger avantatge: 33-34. El pas pels vestidors va ser clau. Espanya, liderada per Marc i per també el seu germà Pau, va convertir-se en una piconadora. Parcial de 20-31 al tercer quart i a l'últim, en va fer prou amb mantenir les diferències. El rival a semifinals serà Eslovènia, que es va desfer de Letònia (103-97).