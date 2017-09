Messi fa la diferència

Un extraordinari Leo Messi, autor de dos gols i col·laborador en un altre, va ser el factor desequilibrant al Barça-Juventus (3-0), després de signar una superba intervenció segurament en el millor partit des que Ernesto Valverde s'ha fet càrrec de l'equip blaugrana. Els blaugranes van patir en el primer temps, però tot va canviar després del gol de Messi al límit del descans. A la segona meitat, el Barça va oferir els seus millors moments, comandats per Messi i amb Iniesta, Rakitic i Busquets comandant el joc.

Tot i el 3-0, el partit no va ser gens fàcil. El Barça estava avisat que en el joc del gat i del ratolí sortiria perdent, com es va demostrar en els quarts de final de la passada Champions, els blaugrana semblava que no havien après la lliçó en el primer temps. De sortida, l'equip d'Allegri va dur el partit al seu terreny des del primer minut. Va cedir espais i va buscar la velocitat terminal de Douglas Costa i de Dybala a la contra. Als blaugrana els costava crear, no filtraven passades i la rereguarda italiana no patia en excés. Als de Valverde els faltava velocitat d'execució. Més enllà d'alguna jugada a l'espai de Dembélé, en la seva primera titularitat, o de Semedo per la dreta, als blaugrana se'ls veia amb pocs recursos i cada vegada que havia de treure la pilota jugada des del darrere, ho feia amb moltes dificultats. Bentancurt, Pjanic i Matuidi asfixiaven la medul·lar blaugrana i les primeres aproximacions van ser sobre l'àrea de Ter Stegen. De Sciglio (min.6), Dybala (9) i Pjanic (12) van posar a prova el porter alemany del Barça, que va respondre amb una gran acció individual d'Iniesta i un posterior remat de Suárez (20), salvat per Buffon en la primera gran ocasió dels locals en el partit.

A la recta final del primer temps, en el balanç d'encerts i errors, els torinesos van començar a no estar tan fins. Al final, pràcticament en la darrera acció del primer temps, el Barça li va pagar als torinesos amb la mateixa moneda que havien utilitzat els d'Allegri fins llavors. En una recuperació, Messi va combinar amb Dembélé, va conduir des del centre del camp, va fer la paret amb Suárez i des de la frontal de l'àrea gran va creuar la pilota davant Buffon (1-0). Era el seu primer gol a la llegenda italiana.

Si en el primer temps, el Barça no trobava les dreceres, amb l'avantatge en el marcador, els blaugrana van ser una altra cosa. Van deixar que els italians portessin la iniciativa i es van refugiar més al seu camp, buscant jugades en transició. Els d'Allegri mai es van sentir còmodes en el nou paper i el Barça va oferir els seus millors moments de la temporada. El caràcter desequilibrant de Messi va ser decisiu. Després de ser amonestat al 54, per exigir una groga a l'àrbitre, l'argentí va intervenir en el 2-0, obra de Rakitic, que va aprofitar una pilota perduda dins de l'àrea (min.55). Messi, al 62, va estavellar la pilota al pal de la porteria de Buffon després del llançament d'una falta i en el 69, l'argentí, en una jugada col·lectiva, va marcar el 3-0.

Messi va culminar una acció iniciada per Alba i que va posar el seu segell Iniesta amb una assistència magistral. El partit estava dat i beneït.