El Palamós necessita estrenar-se davant la Pobla mentre el Figueres mira enlaire

La primera victòria de Vicenç Fernández com a entrenador de Tercera no es pot demorar més. Dissabte a Sant Feliu de Llobregat, el Palamós va encadenar la tercera derrota seguida que el va situar en zona de descens (18è). Això fa que les primeres urgències ja siguin a la Costa Brava. Amb 1 punt de 12, els de Fernández intentaran aquest vespre (19:30) sumar la primera victòria davant La Pobla. «Per cercar algun aspecte positiu de la darrera jornada, el gol de Medina ens allibera de la pressió de marcar i a més la transició i finalització van ser boniques», diu Fernández sobre la sequera golejadora dels seus homes. Els tarragonins estaven dirigits pels ex jugadors del degà, Rodri i Edu Vílchez, però, amb la destitució de Carreras del Nàstic, Rodri ara s'ha fet càrrec del primer equip. La Pobla estarà dirigida avui per Xisco Muñoz i Manel Cazorla, amb el suport de Vílchez, fins ara segon de Rodri a la Pobla.

Si el Palamós pateix aquest inici de curs, l'altra cara de la moneda és el Figueres. Els de Chicho Pèlach han encadenat tres triomfs seguits fins a enfilar-se al quart lloc. Aquest vespre, els figuerencs visiten un Cerdanyola del Vallès que ha rebut 8 gols en els dos últims partits. Gil Muntadas no hi serà per lesió mentre que Chicho Pèlach continua pendent de Payán, Joan Pons i Aleix Feixas. Pimentel podria repetir a l'onze titular davant un equip que no ha comenát gens bé la temporada i que encadena tres derrotes consecutives.