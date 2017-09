Rodri concentra el Nàstic de Tarragona un parell de dies a Torremirona

Mentre la directiva del Nàstic de Tarragona continua cercant la millor opció per fer-se càrrec de la banqueta després de la destitució de Lluís Carreras, l'entrenador interí, Antonio Rodríguez, Rodri, s'ha endut l'equip a Navata per fer-hi una estada. La plantilla del Nàstic hi treballar per oxigenar-se i carregar piles durant un parell de dies després de sumar només un punt en quatre jornades. Rodri, exentrenador de l'Olot i el Peralada i ajudant de Raül Agné a diversos clubs, podria dirigir el partit contra l'Albacete.