El Barça diu que «no es planteja» deixar de jugar la Lliga espanyola

El Barcelona no es planteja la possibilitat de quedar fora de la Lliga espanyola, en el cas d'una hipotètica independència de Catalunya, tal com va advertir fa uns dies el president de la Lliga de Futbol Professional (LFP), Javier Tebas, segons va dir ahir el portaveu de l'entitat blaugrana, Josep Vives.

«El club no es planteja aquest escenari. Simplement volem guanyar la Lliga Espanyola, estem competint per guanyar-la, com també la Champions», va comentar Vives. El portaveu del club blaugrana va assegura que el Barça no parla de política. «No hem de debatre amb ell (amb Tebás) de política, sinó de futbol, de com millorar la competició, de com ser més competitius, d'això sí. No debatrem de política», va insistitr. Preguntat sobre la postura política del club en el procés català, el portaveu va dir que» el Barça estarà sempre a favor del que decideixi la majoria del poble».