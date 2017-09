El Cerdanyola frena el Figueres i el Palamós continua sense guanyar

Sense bones notícies per als dos equips gironins en una jornada intersetmanal de Tercera Divisió que va acabar amb el Figueres sortint dels llocs de promoció i amb el Palamós encadenant una nova jornada sense conèixer la victòria. El Cerdanyola va tallar la ratxa de tres partits consecutius guanyant dels figuerencs que, a la primera meitat, tot i jugar un bon futbol i tenir bones oportunitats van veure com els locals se'ls hi avançaven dos cops amb dos gols de Víctor Aliaga. El primer en el minut 36, just quan el Figueres s'estava acostant més a la porteria rival i, encara que Cunill va empatar un minut més tard, amb un gran cop de cap, el mateix Aliaga va tornar a avançar el seu equip en el marcador abans del descans. Després del partit, i amb el partit tornant-se més físic, el 2-1 ja no es tornaria a moure més.

Mentrestant, a Palamós, els de Vicenç Fernández no van poder sumar la primera victòria de la temporada contra el filial del Nàstic. La Pobla de Mafumet va fregar el 0-1 en el minut 3, però, a poc a poc, el Palamós es va anar fent amb el control del partit però no ha pogut marcar tot i les bones oportunitats de Barrera i Medina en el segon temps.

Diumenge, el Figueres rebrà el Terrassa a Vilatenim i el Palamós jugarà al camp de l'Espanyol B. És a dir el líder, el filial blanc-i-blau, contra el cuer: Palamós.