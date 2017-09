El COI confirma París i Los Angeles com a seus dels Jocs de 2024 i de 2028

París organitzarà els Jocs de 2024 i Los Angeles els de 2028: no per esperada deixa de ser transcendent la decisió presa aquest dimecres a Lima (Perú) pel COI, que salva així un escull preocupant per seu futur, el de la manca de ciutats interessades a ser seu olímpica. Per unanimitat, a mà alçada, l'assemblea del Comitè Olímpic Internacional va ratificar un acord tripartit entre el mateix organisme i les dues ciutats, que es reparteixen així les seus que seguiran a l'edició de Tòquio 2020.

«Històrica», «única», «guanyadora per a tots» ... Amb aquests termes va ser rebuda la decisió sense precedents de concedir dos Jocs alhora, un d'ells amb onze anys d'anticipació. Sense rivals als quals batre, sense haver de fer campanya més que a favor de si mateixes, les candidatures de París i Los Angeles es van presentar davant del COI amb l'orgull de les guanyadores i la felicitat de saber-se davant d'una oportunitat inesperada: al COI no li quedava més remei que comptar amb les seves dues úniques còmplices.

El president del COI, l'alemany Thomas Bach, es va mostrar exultant amb el desenllaç de la jornada. Des d'un principi es va mostrar a favor de l'acord tripartit, en benefici de totes les parts. «Canviarà el curs del nostre futur», va afirmar abans del vot. «Dos grans ciutats de dos grans països amb una gran tradició olímpica», va resumir. És difícil imaginar una situació millor», va dir Thomas Bach ahir a Lima.