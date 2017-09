La fam de gol de Cristiano Ronaldo alegra el Madrid

E retorn amb gol de Cristiano Ronaldo, amb fam d'èxit després d'un mes sense poder jugar amb el Reial Madrid, va donar llum a una nit europea sense brillantor, en una estrena plàcida del campió davant el modest Apoel de Nicòsia, que va cedir al doblet del portuguès i un gol de xilena de Sergio Ramos. Necessitava de cop un bon partit el Reial Madrid després de dos empats consecutius en Lliga al Santiago Bernabéu que van deixar uns dubtes inesperats després del nivell mostrat en les Supercopes. No va arribar en un dia propici, davant l'humil APOEL que va lluitar amb tot el que tenia però que està a anys llum de l'equip de Zidane, a qui per moments li va faltar intensitat i mentalitat.

Que ahir marcaria Cristiano Ronaldo ho sabien fins i tot a Xipre. Ho havia fet en el primer partit de les cinc últimes edicions i no va faltar a la cita a la sisena. Encara que abans va arribar un ensurt per a Keylor Navas amb un xut llunyà de Roberto Lago, que va doblegar els guants per enviar a córner. L'Apoel va tenir dues arribades seguides plenes d'il·lusió abans de ser castigat pel portuguès.En el futbol el natural sol funcionar i amb Bale això vol dir que juga a la demarcació en la qual pot brillar, d'extrem esquerre. L'última prova jugant de «9 «davant el Llevant va estar plena d'impotència. En banda dreta sempre forçat. Va ser caure a la zona on es va convertir en estrella i explotar les seves virtuts. D'una precisa centrada després de la conducció d'Isco, va arribar el gol al segon pal de Cristiano. A plaer. Desfermant la ràbia continguda en la seva absència.El partit estava decantat i, tot i que el segon i el tercer gol no varen arribar fins al segon temps, la vicctòria blanca no va perillar.