L´Uni derrota el Barça CBS i arribarà invicte a la seva estrena a la Lliga Catalana

Dissabte, a Llançà, l'Spar Citylift Girona té el primer partit que no pot perdre d'aquesta pretemporada, la semifinal de la Lliga Catalana contra el Sant Adrià, i les gironines arribaran a la cita després d'una preparació curta, d'un parell de setmanes, però invictes en resultats. Si la setmana passada, l'equip entrenat per Èric Surís havia guanyat les escoceses del Caledonia Pride (73-33) i el GEiEG (96-30) de Copa Catalunya, ahir l'Uni va superar el Barça CBS, que enguany s'estrenarà a Lliga Femenina-2, per un també clar 53-79 trencant el partit després del descans.

Amb Nádia Colhado de baixa i Astou Traoré que arriba aquest vespre a Girona, l'Uni té el joc interior a mitges. Però la meitat que li queda va ser massa meitat per al seu rival d'ahir. Shante Evans, 16 punts i 9 rebots, i Krstina Alminaite, 14 punts i 14 rebots (27 de valoració), van ser un obstacle massa gran per a les barcelonines que, tot i estar molt encertades en el tir de tres punts (10-18) i guanyar el primer quart per 19-14, va haver d'acabar abaixant els braços davant l'encert gironí. Per fora, la francesa Magali Mendy va fer 16 punts, Maria Conde 10 i Núria Martínez 13 amb tres triples. Surís va tornar a donar minuts a la júnior de Roses Laia Moya.

Avui al vespre, Astou Traoé arriba a Girona des del Senegal, demà ja s'incorporarà al treball del grup i dissabte ja debutarà a Llançà contra el Sant Adrià a la Lliga Catalana. El primer rival de LF-1 amb que s'enfrontarà la nova versió de l'Spar Citylift Girona que, abans de l'estrena a la lliga, encara tindrà per davant un amistós contra el Joventut Les Corts a Camprodon del dimecres 20; la final de la Copa Catalunya contra el Sant Adrià del diumenge 24 (sempre que, prèviament, hagi eliminat el Sant Adrià); i la Supercopa davant l'Avenida a Salamanca (28 de setembre).

Anotadores Spar Citylift Girona: Núria Martínez (13), Romeo (2), Conde (10), Evans (16), Alminaite (14)- cinc inicial- Mendy (15), Buch (2), Oma (4), Roig i Moya (3).