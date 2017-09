El Sevilla empata a Liverpool però perd Pizarro per jugar a Montilivi

A quatre dies de visitar Montilivi per enfrontar-se el Girona, el Sevilla va treure un bon empat ahir del camp del Liverpool en el seu debut a la Lliga de Campions. En un partit molt disputat, els andalusos es varen avançar amb un gol del francès Benn Yedder, van veure com el Liverpool donava la volta al marcador i van acabar sumant un punt amb el 2-2 marcat per Correa. Això sí, el Sevilla va perdre el migcampista argentí Guido Pizarro que, no va poder acabar el partit, i que amb una lesió muscular serà baixa a Girona.

El Sevilla, impotent en moltes fases per frenar les escomeses d'un equip anglès que, ja amb 2-1, fins i tot va fallar un penal abans del descans, es va avançar aviat amb el gol de Ben Yedder, després contrarestat pels del brasiler Roberto Firmino i de l'egipci Mohamed Salah, i es va refer en una segona meitat en què l'argentí Correa va empatar a dos davant el principal rival del seu grup.Es mesuraven un 'gran', un Liverpool pentacampió d'Europa que busca de nou el seu lloc al capdamunt, i un altre pentacampió, en aquest cas de la Lliga Europa / Copa de la UEFA, un Sevilla il·lusionat que, en la seva estrena a Anfield , volia tenir una bona presentació en la seva tercera presència seguida en la fase de grups de la Champions.