El torneig d'escacs de Vilobí reunirà 22 equips i repartirà 2.400 euros en premis

Amb l'empenta de Felip Mató, el torneig d'escacs «Poble de Vilobí» arribarà aquest dissabte a la seva onzena edició plenament consolidat. Amb un mínim de 22 equips, les incrscripcions es tanquen aquest vespre, i 2.400 euros en premis el torneig selvatà compta amb la participació d'un bon nombre de Grans Mestres i amb sis equips que militen a Divisio d'Honor. Els millors d'alguns clubs catalans de primer nivell, com el mateix Gerunda que comptarà amb el seus primers quatre taulells, Figueres, Sant Josep de de Badalona, Foment Martínenc o Peona i Peó seran a Vilobí en una cita que reparteix 2.400 euros en premis (1.000 per al primer equip classificat).

El torneig de la modalitat d'escas actius (15 minuts) i per equips de quatre jugadors també donarà premis de 150 euros al millor, i de 100 al segon, quartet de cada tram d'ELO (fins a 1900, fins a 2050 i fins a 2200). A la general, sense límit d'ELO, a banda dels mil euros pel guanyador, n'hi haurà 300 per al segon classificat, 200 per al tercer, 150 per al quart i 100 per al cinquè. El millor equi gironí després del cinc primers de ls general s'emportarà un lot de productes làctics de Mas Bes i l'equip revelació un lot de fruita de l'Agrobotiga El Forn.