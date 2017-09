Eslovènia aparta Espanya de la lluita per l´or en un partit marcat pels triples (72-92)

La selecció espanyola va perdre a les semifinals davant la d'Eslovènia per 72-92 i lluitarà diumenge que ve per la medalla de bronze a l'Eurobasket, després d'un partit en què les errades en els llançaments triples (7 de 27) van perjudicar l'equip, que va acabar descentrat. Els balcànics, al contrari que els espanyols, van estar especialment encertats en el llançament des dels 6,75 metres, i en van anotar 14 de 25.

El llançament de tres punts va ser la clau del primer temps. La selecció estatal va viure i va patir des dels 6,75 metres, amb 0 de 7 en els primers deu minuts, i 3 de 12 fins al descans. Eslovènia, mentrestant, va clavar 6 de 8 en el primer quart, i 10 de 15 en el moment d'entrar al vestidor. Espanya va tornar a tenir un començament tebi i els errors des de la llarga distància van descol·locar l'equip més que el joc eslovè. En defensa van controlar bé Dragic i Doncic, encara que el darrer es va deixar anar una mica al segon acte. Al segon quart, Espanya va fer un pas endavant en defensa i Sergio Rodríguez va anotar el primer triple. Tot va començar a funcionar una mica millor, amb ràpides transicions fruit d'una bona velocitat de pilota en la sortida, però els triples van seguir martiritzant els espanyols.

El tercer quart no va poder anar pitjor per a la selecció, que va seguir fallant triples, mentre que del costat eslovè gairebé tots entraven. El resultat al final del tercer quart pràcticament va sentenciar el partit, 57-73, després d'un 12-24 de parcial. Al darrer quart, la selecció va fer un intent de capgirar el marcador que es va veure aturat en sec per l'encert dels eslovens en el llançament.