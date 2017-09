«La Tramun» torna a escena

«No tenim cap més ambició que fer una cursa de BTT com ens agrada, no ho fem per diners, tots els que hi treballem ho fem de manera altruista i, quan tenim diners, els dediquem a ajudar que puguin venir gent de fora pagant part de la seva estada aquí...» L'històric promotor de La Tramun Fidel Freixes té molt clara la filosofia que els ha portat fins aquí. Des d'una petita cursa ciclista del club esportiu del col·legi Bell-lloc, feta gran de la mà del BTT Fornells, fins a aquesta dinovena edició (diumenge, 15 d'octubre inclosa dins del circuit UCI MTB Marathon Series) que es presenta avui al vespre al Teatre Municipal de Girona amb un vídeo i un col·loqui.

Més de dos centenars de ciclistes ja s'han inscrit, el termini acaba el 12 d'octubre, en una prova que, per segon any, acabarà a Girona (pavelló de Fontajau) i que manté la sortida al poble dels Hostalet d'en Bas i un recorregut de 68 quilòmetres que passa sempre pels corriols que Freixes i la gent del BTT Fornells netegen i preparen, introduint sempre alguns canvis, al llarg de l'any. «Sense fer La Tramun no podries passar per aquests camins», solen explicar Freixes i la gent de l'organització sobre una prova que té, precisament, en la dificultat del recorregut, ple de corriols fugint de les pistes ràpides de moltes proves internacionals. La gent que la prova, repeteix. I el millor exemple d'això és comprovar com, de cara a aquesta edició, dels deu primers classificats de l'any passat gairebé tots ja ha confirmat la seva participació. Noms com Sébastien Carabin (Merida Wallonie), Tony Longo, Johnny Cattaneo (Willier force), Joan Llordella, Ismael Ventura (Buff Scott), Ben Thomas (Vauxhall), Julen Zubero (Ciclos Zubero), Robbert de Nijs (DeFlexWinkel), Adrian Brzózka o Wojciecm Malejak (JBG-2) seran a la sortida dels Hostalets d'en Bas igual que Francesc Guerra (Rioja), Milton Ramos (Primaflor) o Markus Bauer (Embrace).

En categoria femenina han confirmat la seva participació Clàudia Galícia (Trek), María Diaz (Kross), Angelika Tazreiter (Big Time), Sandra Santanyes (Olimpya), Alice Pirard (Merida Wallonie), Ada Xinxó (Trideporte) o Michalina Ziolkowska (Volkswagen Samochody).