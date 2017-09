Valverde: «Messi i Suárez són intocables en les rotacions? Ja ho veurem»

L'entrenador barcelonista Ernesto Valverde no ha volgut revelar si amb vistes al partit de demà a Getafe planteja rotacions davant el carregat calendari i preguntat sobre si Leo Messi i Luis Suárez entraran en aquestes, ha assegurat que és una cosa que ja es veurà amb el pas dels partits.

"Si són intocables? Ja ho veurem. Al final, amb les rotacions, amb els canvis, del que es tracta és de guanyar", ha recordat Valverde en la roda de premsa prèvia al partit de demà a Getafe (16.15).

Tampoc no ha volgut revelar si en el cas que es produeixin rotacions en aquests jugadors serà consensuada amb ells. "Ja ho veurem, entenc el vostre interès, però al final la decisió sempre és de l'entrenador", ha comentat.

El tècnic ha recordat que el grup no es compon únicament dels onze que juguen a l'equip titular. "Ja veurem si és el moment o no. Quan vénen les jornades tan pròximes, alguns canvis hi poden haver", ha insistit.

I sobre si a causa del gran estat de forma de la seva línia medul·lar (Busquets, Iniesta, Rakitic) dificulta deixar-los a la banqueta, Valverde ha dit que al contrari.

"El fet que estiguin bé facilita les coses, no dificulta res. El futbol és canviant i intentarem estendre aquest estat de forma per continuar guanyant en els pròxims dies, però si hi ha d'haver algun canvi, l'hi haurà", ha comentat.

Quant a l'últim fitxatge, Ousmane Dembélé, Valverde ha assegurat que el veu "cada dia millor". Ha recalcat que és un jugador jove i al qual s'ha de donar-li temps i espera que s'integri a l'equip.

"Jo ho veig bé. El que és clar és que ha de ficar-se dins d'una idea de joc que és diferent de la que tenia en el Dortmund i habituar-se als seus nous companys", ha dit.

Sobre el Reial Madrid, després dels dos empats cedits i que la diferència entre els dos equips sigui de quatre punts a la Lliga, Valverde ha dit que no li importa gaire i menys en aquests moments de campionat el que facin la resta d'equips.

"Ens interessa consolidar el nostre joc per aconseguir punts. Mirar cap enrere amb sol tres jornades és massa d'hora. Preferim fixar-nos en el que nosaltres podem incidir, en el nostre partit, més que a la resta", ha destacat.

Quant al rival de demà, el Getafe, ha destacat que és un equip que defensa bé, agressiu en defensa i que és especialment perillós en l'estratègia.

"És una bona prova en una setmana en la qual ens juguem nou punts (Getafe, Eibar, Girona). Esperem un partit complicat", ha dit Valverde, qui ha destacat que "el partit de demà està per escriure" i espera que el tècnic del Getafe, José Bordalás, plantegi un partit a la contra i que els madrilenys plantegin cara.

Preguntat sobre les diferències entre el seu futbol i el de Luis Enrique, Valverde ha dit que és molt aviat per fer comparacions: "Cada entrenador té la seva manera de fer les coses i encara hi ha poc bagatge per fer una valoració".