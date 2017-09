Astou Traoré «A Girona em sento com a casa»

L'aler pivot senegalesa ja es va entrenar ahir a Fontajau i va deixar clar la seva alegria per encetar una nova etapa a l'Spar Citylift Girona: «Estic molt contenta de ser a Girona perquè em sento com a casa i, a més, tinc molt bons records de les dues temporades que hi vaig ser, quan vam jugar a la Lliga 2 i quan vam aconseguir l'ascens», va ahir Traoré.