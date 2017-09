El Barça farà rotacions a Getafe per allargar la bona arrencada de temporada

Després de l'acumulació de minuts en els homes clau del Barcelona dels últims dies, Ernesto Valverde segurament plantejarà rotacions a la recerca de la seva quarta victòria consecutiva contra el Getafe, que afronta aquest partit amb la moral reforçada després de vèncer en el derbi madrileny al Leganés.

Els blaugrana es troben en un gran moment. Són líders a la Lliga i van demostrar la seva qualitat en l'estrena europea amb un clar 3-0 contra el Juventus, amb una gran exhibició de Leo Messi, autor de dos gols i assistent en l'altre. El tècnic ha donat un gir tàctic a l'equip, que ara juga amb un 4-4-2, Messi com a mitjapunta i amb Jordi Alba sol a la banda esquerra, un dibuix asimètric que ha donat un altre aire.

No obstant això, el planter del Barça és conscient que a Getafe es trobarà un equip sòlid, en un camp on els grans, més que guanyar el campionat, poden perdre'l. Pel que fa a les rotacions, tret del porter Ter Stegen, pràcticament tots són susceptibles d'entrar-hi. Per cert, l'alemany jugarà el seu partit número cent amb la samarreta barcelonista.

En defensa, després de les bones sensacions destil·lades per Semedo, l'important paper que desenvolupa Alba i la indiscutible titularitat de la parella de centrals (Piqué, Umtiti), Valverde podria donar l'oportunitat a Sergi Roberto o a Mascherano. El primer podria ser el relleu de Semedo per banda dreta; sobretot després que Aleix Vidal quedés fora de la convocatòria. Tot apunta que Mascherano, absent en els dos últims partits, podria donar descans a Piqué o Umtiti. Al mig Iniesta, titular i a molt bon nivell en els últims partits, podria deixar el seu lloc a André Gomes o Denis Suárez. També podria tenir la seva oportunitat Paulinho, a la posició de Rakitic o fins i tot per restar minuts a Busquets com a pivot.

Davant, segurs Leo Messi i Luis Suárez, el dubte consisteix en el tercer atacant. Si Ousmane Dembélé va jugar de titular contra el Juventus, Valverde podria comptar amb Gerard Deulofeu o potser donar més minuts al francès per integrar-lo en el sistema de l'equip.