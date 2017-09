El Sant Adrià s'interposa en el camí de l'Uni avui a Llançà

El Sant Adrià acaba de pujar a Lliga Femenina -1 i, tot i haver fet un parell de fitxatges interessants (Belen Arrojo i Mariam Coulibaly) té un equip molt jove que, almenys sobre el paper, és netament inferior al de l'Spar Citylift Girona. Avui a Llançà, 19.00, les barcelonines seran el rival de l'Uni en la semifinal de la Lliga Catalana. La teòria diu que l'equip d'Èric Surís hauria de guanyar avui i disputar diumenge vinent la final de la competició contra el Cadí, però el mateix gironí s'encarrega de posar aigua al vi i recordar que la pretemporada tot just acaba de començar per a les gironines: «La Lliga Catalana és una competició que sempre ens fa il·lusió guanyar, però hem de ser conscients que el partit ens arriba tot just en la segona setmana de la pretemporada i que per a nosaltres el més important és preparar bé l'any».

Amb Astou Traoré acabada d'arribar i encara sense Nádia Colhado, aterra dilluns a Girona i llavors es veurà com està de la seva lesió a la mà, Surís encara el partit d'aquest vespre com una part més de la pretemporada. Igual com ho van ser els tres anteriors, resolts amb clares victòries davant rivals de categories inferiors (Caledona, GEiEG i Barça CBS), o com ho serà el dimecres a Camprodon davant el Joventut les Corts. «Lògicament intentarem guanyar contra el Sant Adrià i ensagafarem el partit amb la màxima il·lusió possible, però no ens farà canviar la nostra dinàmica de treball dels propers dies», detalla Surís, que avisa que «estem en un moment de molta càrrega física en què les cames pesen molt». Traoré només ha fet un entrenament amb l'equip, però avui ja s'estrenarà contra el Sant Adrià completant el joc interior on, fins ara, només hi havia Shante Evans, Kristina Alminaite i la júnior Laia Moya.