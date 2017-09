Segona derrota de la temporada del Bordils

Dos partits ha disputat fins ara l'Handbol Bordils a la Divisió d'Honor Plata i tots dos els ha tancat amb una derrota. Si fa una setmana perdia per la mínima a la pista de l'Agustinos d'Alcanat (22-21), aquest vespre l'estrena al Blanc-i-Verd no ha portat la primera alegria del curs per als gironins. Nova patacada, aquest cop contra el BM Sinfin, i en un partit per oblidar dels homes que entrena Sergi Catarain.

El resultat final, el 25-29 que ha reflectit l'electrònic, és només un resum del que s'ha vist al damunt de la pista d'un Bordils que en cap moment ha tingut el comandament del partit. És més, els visitants han arribat a dominar al descans per un dolorós 9 a 16. Tot i que al segon acte s'ha intentat reaccionar, un parcial de 0-4 del Sinfin ha llençat pel terra qualsevol esperança de remuntada.

D'aquesta manera, i després de les dues primeres jornades, el Bordils segueix sense conèixer la victòria amb dues derrotes. La propera jornada, l'equip visitarà la pista del Cisne gallec. Serà aquest diumenge, dia 24, al migdia (12:00 hores).