La Tramun es presenta a Girona

El teatre municipal de girona va acollir la presentació de la dinovena edició de La Tramun, que el diumenge 15 d'octubre tornarà a unir Hostalets d'en Bas amb Girona després de 68 quilòmetres per corriols en un cursa que reuneix especialistes de BTT de primer nivell internacional.

Ahir, a banda d'organitzadors i representants institucionals, també hi havia corredors com Albert Roca, Laura Terrades o Guillem Caballé. Els organitzadors van presentar ahir les diferents activitats complementàries com una cursa per als més petits o un campus el dia abans de la cursa.