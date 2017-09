El Barça tira de remuntada per signar el ple de victòries a la lliga

El Barça es manté al capdavant de la lliga. Un líder ferm, que segueix sense haver cedit ni un sol punt, tot i que ahir va haver de remar a contracorrent per acabar salvant els mobles gràcies a un gol salvador de Paulinho. A Getafe, els blaugrana van remuntar la diana inicial de Shibasaki i van sumar tres punts per seguir comandant la classificació.

Tot i que el calendari colla i en pocs dies hi torna a haver partit, Ernesto Valverde només va retocar l'onze amb la sortida del portuguès Semedo i l'entrada de Sergi Roberto en el lateral dret. Mentrestant, el Getafe va saltar a la gespa amb els mateixos jugadors que van vèncer a Butarque.

El tècnic local va crear un laberint al centre del camp del qual no van saber sortir els jugadors del Barcelona. Sobretot a la primera part, en la que només un xut de falta de Messi que va salvar Guaita amb una gran aturada, va inquietar el conjunt blauet.

El Getafe es va dedicar a esperar el seu rival en el seu camp. Ho va fer molt ordenat i amb molt d'equilibri. I sempre vigilant Messi. Bordalás va posar un jugador enganxat a l'argentí. Entre Markel Bergara, Mauro Arambarri, Fayçal Fajr i Amath, es van tornar per seguir el futbolista blaugrana, que no va poder fer de les seves gairebé mai.

Menció a part mereix Arambarri. Sembla que l'uruguaià no és un fitxatge qualsevol. És un bon futbolista que a més és incansable. El Getafe ha encertat amb el seu fitxatge. Al costat de Gaku Shibasaki, va sobresortir per damunt dels seus companys a la primera part. Tots dos es van convertir en gegants. El primer amb més mèrit, pel seu treball fosc. I el segon gràcies al seu golàs. Entre tant futbol tàctic en el qual amb prou feines Arambarri va inquietar amb un xut llunyà i Jorge Molina va estar a punt de rematar a la xarxa un centre que al final va ser fora de joc, va aparèixer Shibasaki per marcar el que serà probablement el gol de la jornada. I és que el temps es va aturar en el minut 40, quan l'hàbil migcampista nipó avançava pel balcó de l'àrea del Barcelona. Llavors, un refús de la defensa blaugrana va arribar als seus dominis i va etzibar una fuetada que va sorprendre a tothom, inclús Ter Stegen.

El gol del Getafe i la falta de Messi que va desviar Guaita van marcar l'epíleg a una primera part perfecta del quadre local i de 45 minuts grisos del Barcelona, anul·lat totalment pel seu rival i per darrere en el marcador després d'encaixar el seu primer gol a la Lliga.



Reacció blaugrana

Sense el lesionat Dembélé al camp i amb el canvi d'Andrés Iniesta per Denis Suárez, el partit va adquirir una altra dimensió en el segon acte. El Getafe va seguir amb la mateixa tàctica, tancat enrere, i el Barcelona va imprimir una mica més de velocitat a la pilota per anar desmuntant a poc a poc el seu rival.

Denis Suárez va ser fonamental en la transformació blaugrana. La sortida del migcampista va imprimir més caràcter al seu equip i als 17 minuts de la represa, ell mateix es va encarregar d'empatar amb un bon xut des de dins de l'àrea després d'una gran jugada de Sergi Roberto. El gol no va fer encongir el Getafe, que poc abans va perdre al seu heroi per lesió. Shibasaki va ser substituït per Álvaro Jiménez i els homes de Bordalás van seguir a la seva, amb contracops perillosos amb els quals intentaven rematar l'equip de Valverde.

En un d'ells, Fayçal Fajr va poder fer el 2-1 a menys de deu minuts per al final. El migcampista francès d'origen marroquí va topar amb el pal en un xut des de dins de l'àrea que va ser el preludi del gol del Barcelona. Del 2-1 es va passar a l'1-2 en un sospir i Paulinho, que pocs minuts abans havia saltat al terreny de joc, va donar la victòria al seu equip, curiosament a la contra.