El degà confia fer miques els pronòstics al camp del líder

L'equip de Vicenç Fernández, que no ha guanyat cap partit i només ha fet un gol, té un repte majúscul davant el filial blanc i blau. Segons l'entrenador vidrerenc, «són partits complicats, però anem al camp del líder a competir sabent que a Tercera no hi ha partits fàcils». L'Espanyol B i el Palamós ja s'han vist les cares, va ser aquest estiu en la segona eliminatòria de la Copa Catalunya i els espanyolistes es van imposar per un clar 1 a 4. El defensa palamosí Botxi recorda aquell partit dient que «en la pretemporada els nivells físics són diferents i ells arribaven millor, però ara les coses són diferents i amb l'actitud mostrada dimecres podem puntuar-hi». Lluc Banús i Fran Ochoa són dubte per afrontar el partit a les files del conjunt baix-empordanès.