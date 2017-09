El Figueres rep el Terrassa amb el repte de tornar al camí victoriós

La derrota a Cerdanyola el passat dimecres va frenar un Figueres que havia agafat una dinàmica molt positiva de resultats i aquesta tarda, en el partit a casa contra el Terrassa (16.30 h), els empordanesos esperen seguir amb el bon joc per sumar tres punts més que confirmarien el bon inici dels unionistes a la categoria.

Chicho farà alguns canvis respecte al partit de fa quatre dies, però assegura que «les lesions no ens han permès fer les rotacions que voldríem» encara que afirma que «tenim una plantilla molt bona per afrontar amb garanties qualsevol partit». La principal novetat serà la presència de David Payán, que torna amb l'equip després de lesionar-se a la segona jornada contra el Palamós. Podrien tenir descans jugadors com Carles Puig o Ritxi Mercader, mentre que Pimentel i Dani Gómez repetiran parella en atac.

El Figueres no ho tindrà fàcil per aconseguir els tres punts. Al davant hi tindran el Terrassa, un conjunt fet per estar a la zona noble de la classificació i que arriba a Vilatenim després de superar dimecres el Reus Deportiu B (3-1). «És un rival potent, que l'any passat ja va jugar el play-off, però és un tipus de partit que nosaltres sabem competir molt bé», avisava el tècnic del Figueres.