El Madrid visita Anoeta amb la necessitat de guanyar

El Reial Madrid visita Anoeta amb els papers canviats amb la Reial Societat, segona a la classificació i invicta, mentre que el conjunt blanc passa per una ratxa irregular després d'encadenar dos empats al Bernabéu, contra València (2-2) i Llevant (1-1).

Els d'Eusebio són un equip fort de mig camp cap endavant, capaços de marcar quatre gols a Riazor, llar del Deportivo, i tres a Vila-real.

El partit de dijous passat d'Europa League contra el Rosenborg tampoc passarà factura física als jugadors de la Reial perquè els noruecs no van ser un rival exigent i el seu tècnic, Eusebio Sacristán, va poder repartir minuts.

El Madrid, per la seva banda, arriba amb la necessitat de vèncer malgrat ser la quarta jornada després de les dues ensopegades inesperades com a local. A més, aterra a Sant Sebastià amb importants baixes. Zidane no podrà comptar amb Kovacic, Kross, Benzema i Vallejo per lesió, ni amb Cristiano i Marcelo per sanció. Tot apunta que el tècnic francès situarà Marco Asensio com a fals nou i el pes de l'equip caurà sobre el qüestionat Gareth Bale.