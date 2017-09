Peralada-Girona B i Olot empaten a res en el primer derbi gironí de la temporada

Peralada-Girona B i Olot es veien en el primer derbi gironí de la temporada a Segona Divisió B. Tots dos conjunts arribaven al duel amb certes urgències per aconseguir la primera victòria i, al final, es van repartir justament els punts en un partit ensopit i amb poques ocasions de gol. Els peraladencs sumen el primer punt del curs mentre que els olotins, que van reservar jugadors com Marc Mas, Masó o Hèctor Simon pensant en el partit de Copa del Rei de dimecres, en sumen dos, també instal·lats a la zona baixa de la classificació.

Els primers minuts van ser molt freds. Entre el mal temps i la pluja que estava caient sobre el Municipal de Peralada i el poc caliu del públic, els dos equips intentaven dominar la pilota quan la tenien però era l'Olot el conjunt que va arribar amb més perill a la porteria contrària. Sobretot mitjançant Alfredo, que va fer els dos primers xuts del duel que van acabar rebutjats per un Gianni ben col·locat. A l'altra porteria, el Peralada va comptar amb dues arribades perilloses que no va saber finalitzar.

A partir de la mitja hora de joc el ritme de partit va baixar encara més. Ni Olot ni Peralada creaven suficients ocasions de perill com per intimidar la defensa rival i Ginard, pels olotins, només va haver d'intervenir en una centrada que es va enverinar a conseqüència de l'aigua i que el va posar en un compromís. Per al conjunt de la Garrotxa, la notícia més negativa del primer temps va ser la lesió de Guzmán, un dels millors homes de Martín Posse, que va patir una lesió muscular i va haver de ser substituït per Pedro Del Campo.

A l'hora de partit Arnau Sala donava entrada al terreny de joc a Coro, que sortia al camp per Javi Sánchez, i immediatament després es produïa la primera rematada perillosa del segon temps. Una centrada lateral per Paik era rematada per Estellés, que atrapava amb suspens Ginard.

Posse també posava tota la carn a la graella. Hèctor Simon i Marc Mas entraven a 25 minuts per al final, reservats pensant en el Múrcia, per intentar posar en pràctica la seva qualitat per desencallar el derbi. També ho posava tot sobre el camp Arnau Sala ahir amb una banqueta amb més recursos, donant entrada a Cesc Clotet, que tornava a jugar després d'un llarg temps d'inactivitat per culpa d'una lesió. El partit seguia amb intermintents aturades i no semblava que cap dels dos equips pogués desencallar l'empat a zero al marcador. El joc estava sent molt repartit i sense un clar dominador, mentre els porters veien el joc amb una relativa tranquil·litat des de dins la seva àrea. Els últims minuts van ser de molt respecte, on tots dos equips van procurar no perdre el partit més que buscar el gol de la victòria. A l'últim minut del temps reglementari, Marc Mas va tenir el gol a les seves botes però el seu xut, que anava ben dirigit a porteria, va topar directament amb Diaby, evitant així el que hagués pogut ser el gol de la victòria dels olotins.

Al final del derbi, els dos equips es van repartir els punts en un duel igualat i amb poques ocasions de gol com per haver desnivellat la balança. El Peralada-Girona B, que va sumar el primer punt, buscarà la primera victòria diumenge que ve a Sabadell, mentre que l'Olot rebrà la Peña Deportiva.