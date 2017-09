El Bencriada cau en l'estrena davant un dels grans de la lliga

El Bencriada es va trobar, en el primer partit de la temporada, davant un dels equips més potents de la categoria, el Platges de Mataró, que té un joc interior molt potent basat en la fortalesa de les seves tres jugadores nord-americanes. Veient la diferència de nivell entre una plantilla i una altra, les banyolines no van deixar-se atemorir i van aguantar el tipus fins al final del partit, sense deixar-se anar i jugant el millor bàsquet que van poder per tal que la diferència al final del partit no fos realment escandalosa.