La pitjor versió del Llagostera es torna a veure al Municipal

A la tercera tampoc va ser la vençuda i el Llagostera va encaixar ahir al matí una nova derrota a casa. És la tercera en els tres pimers partits de lliga que el conjunt d'Òscar Álvarez ha jugat al municipal llagosterenc i aquest cop va ser el Formentera qui es va emportar els tres punts del Gironès. Un solitari gol d'un ex, el central Samu San José, a l'inici de la segona meitat, condemnava els gironins, que van acabar la jornada a la zona baixa de la classificació, al llindar de la zona de descens, amb quatre punts de quinze possibles.

El conjunt llagosterenc va dominar el duel a la primera meitat, tenint la possessió de la pilota i arribant amb més freqüència a la porteria contrària, encara que sense crear gaire perill. Òscar Álvarez introduïa novetats a l'onze titular, amb el retorn de Leo Ramírez i Raúl Fuster després de la sanció i l'entrada d'homes com Pol Gómez al mig del camp al lloc de Pitu, que va iniciar el partit a la banqueta. Tampoc va jugar Facundo Guichón, que tot i haver resolt els problemes burocràtics, es va posar malalt i no va poder formar part de la partida. El davanter Gabarre va ser el llagosterenc que més va insistir en els primers minuts, amb dues rematades, la primera defectuosa i la segona, més ben dirigida, que rebutjava amb problemes el porter visitant Marcos Contreras. L'altre Marcos, el porter llagosterenc, va intervenir en una ocasió d'Álvaro, que finalitzava Dailos, que en un segon intent rematava alt. El trident ofensiu dels gironins, format per Moha, Gabarre i Gavilán es repartien les accions ofensives però en cap cas van poder gaudir d'oportunitats clares de gol.

La segona meitat va començar de la pitjor manera per als interessos dels gironins. En una centrada lateral servida per Nando Quesada, la pilota va acabar tocant al pal després d'un rebot i San José, molt oportú, va enviar l'esfèrica al fons de la xarxa, avançant així els balears. Després del gol de l'ex, el Llagostera va intentar reaccionar i ho feia amb un xut de Moha, en una posició molt bona, però el seu llançament va sortir fora per poc. Els d'Òscar Álvarez tenien la possessió de la pilota però aquesta era estèril, ja que quan arribaven a tres quarts de camp els blaugrana no trobaven solucions i no podien finalitzar les jugades.

Els minuts anaven passant sense que els locals hi posessin remei i l'entrada de Pitu al terreny de joc va donar més velocitat a la pilota, que anava de banda a banda però, novament, sense trobar les referències ofensives. Moha, Gabarre i Gavilán van estar desapareguts en tot el segon temps. El Formentera, ben situat i sense perdre la cara al partit, buscava en els contraatacs la manera de sentenciar el duel i Juan va tenir el segon a un quart d'hora per al final, però després de fer-ho tot bé xutava fluix a porteria. A l'últim minut, Lucas Viale va estar a punt de trobar l'empat però la seva rematada va sortir lleugerament per sobre el travesser.

El proper cap de setmana el Llagostera visita Son Moix per jugar contra el Mallorca, en un dels desplaçaments més exigents.