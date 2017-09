El Reial Madrid recupera el nord a la Lliga al camp de la Reial Societat

El Reial Madrid va corregir l'erràtic rumb que havia pres en l'inici de Lliga amb un triomf incontestable davant la Reial Societat (1-3) a Anoeta, on Borja Mayoral va signar el seu primer gol en partit oficial amb l'equip blanc i Gareth Bale va tornar a donar senyals de vida amb el gol que va tancar el partit. L'equip madridista, amb baixes importants en el seu onze inicial, va sortir a Anoeta a set punts de diferència del Barça i la Reial va especular amb aquesta circumstància. Va lliurar el comandament de l'enfrontament al seu rival amb l'esperança de batre'l en algun contraatac.

Al minut 18, Sergio Ramos va atreure els centrals locals, va intentar fer una xilena en una posició molt forçada i Borja Mayoral, que va arribar des del darrere, va enviar la pilota al fons de la xarxa. La Reial d'aquest inici de temporada ha demostrat una fortalesa desconeguda altres anys i, en menys de deu minuts, havia empatat el partit amb un gol del jove Kevin Rodrigues, una acció en la qual Keylor Navas no va estar gaire afortunat. Rodrigues es convertiria en infortunat protagonista d'un xoc que va passar en un instant de la possibilitat d'avantatge local al 1-2 madridista, quan el lateral blanc i blau va interceptar un xut de Mayoral, va desviar la seva trajectòria i va batre a Rulli. El Reial Madrid va mantenir el domini també a la segona part, la Reial ho intentava però no arribava amb claredat i el marcador va estar una altra vegada a prop de moure's en una doble rematada de Mayoral, desbaratada per Rulli i per la xarxa exterior de la porteria local.

No va perdonar el conjunt madrileny en la següent oportunitat que va tenir, la qual li va permetre resoldre el partit en el minut 60. Una pilota col·locada perfectament per Isco a Bale, aquest va guanyar en la cursa a Kevin en un esprint amb molta potència del gal·lès, inèdit fins ahir en aquest inici de temporada del conjunt entrenat per Zinedine Zidane, i va superar amb habilitat la sortida de Rulli per seguir abonat a un estadi que se li dona de meravella com és Anoeta.

La Reial Societat, després d'encaixar aquest gol, no es va veure amb opcions de buscar almenys l'empat. L'entrada de Carlos Vela va ser insignificant i el Reial Madrid va viure un plàcid final de partit pensant en propers compromisos amb bones sensacions. Els blancs, que dimecres reben el Betis al Bernabéu, tanquen la jornada a quatre punts del Barça, que segueix sent el líder de la classificació de Primera.