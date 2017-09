Segona derrota consecutiva per a un Figueres cansat davant el Terrassa

No va poder tancar la setmana de tres partits amb victòria el Figueres, que ahir va perdre contra el Terrassa (1-3) a Vilatenim. Amb baixes importans com les de Gil Muntadas, Canal, Pons i Feixas, l'entrenador de la Unió, Chicho, no va poder fer tantes rotacions com les que hauria desitjat en una setmana tan carregada de partits.

Els gironins, doncs, encaixaven la segona derrota consecutiva –després de perdre dimecres a Cerdanyola– davant un Terrassa amb jugadors molt ben dotats tècnicament. L'inici de partit, a més, va ser molt dolent per als interessos figuerencs, ja que el conjunt visitant es va avançar al minut 8 mitjançant una diana de David López. No obstant, abans de la mitja hora, Ferrón tornava a igualar el duel amb un gol des del punt de penal. Encara abans del descans, però, els egarencs es tornaven a avançar, amb un gol de Raúl Torres que feia mal a l'equip entrenat per Chicho.

Ja a la segona meitat, el duel va ser molt igualat. Els unionistes van collar buscant l'empat al tram final però, ja en una de les últimes jugades del partit, Toro va sentenciar. El Figueres es voldrà refer en una setmana en la seva visita al camp del Gavà.