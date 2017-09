Travessia multitudinària

Ahir es va disputar una nova edició, la número 74, d'una prova clàssica dins el calendari de natació a les terres gironines, la Travessia de l'Estany. Si una cosa va tenir l'edició d'enguany de la competició, va ser un sentit record per a Lluís Masberenguer, un històric de la natació gironina, estretament vinculat al GEiEG i delegat a Girona i Osona de la Federació Catalana, que ens va deixar a finals d'agost.

Després de 74 edicions es pot dir que la salut d'aquesta prova és envejable, amb la participació de 2.289 inscrits, xifra que s'ha quedat a una cinquantena del rècord d'inscripcions per la prova, que es va aconsegiur en l'edició de 2011.

Pel que fa a la competició, en categoria masculina, Pol Gil (23:19) va assolir la segona victòria a la prova, després d'haver-la aconseguit ja el 2015, mentre que l'any passat va acabar en tercer lloc. El nedador del Vallirana va nedar més ràpid que mai, però això no li va servir per superar la millor marca de la travessia, en poder de Kiko Hervás des del 2005, quedant-se a 14 segons dels 23:05 del nedador del C.N l'Hospitalet. Gil es va mostrar exultant amb la victòria i afirmant que la bona marca serà un al·licient per tornar l'any vinent i intentar superar el rècord, justament en l'edició del 75è aniversari. La segona posició va ser pel maresmenc Guillem Pujol amb 23:39 (C.N. Mataró), repetint el lloc aconseguit en la travessia del 2016, mentre que Alberto Martínez, del A.D. Ancora amb 23:42 els va acompanyar al podi.

Pel que fa a la prova femenina, la vencedora va ser la nedadora del Sant Andreu Judith Navarro (26:12), aconseguint revalidar la victòria després de la que va aconseguir l'any passat. El seu temps, però, ha estat lleugerament superior al marcat el 2016 i també va haver de batallar més durament la victòria final amb la júnior del seu equip Clàudia Giralt, a qui va superar per només dos segons a la línia d'arribada. La tercera va ser Laura Rodríguez amb 26:17, que ja va guanyar a la Volta Nedant d'aquest estiu.

Els primers locals en acabar la prova van ser Judit Artigas, amb 29:11, que repeteix victòria però amb gairebé un minut menys respecte l'any passat. Va arribar 26a de la general (27a, 29:12). En nois, el més ràpid va tornar a ser en Roger Carreró que amb 25:35 va aconseguir arribar 11è de la general.

Abans del lliurament de trofeus, el Club Natació Banyoles va voler homenatjar el gironí Lluís Masberenguer realitzant un minut de silenci abans del lliurament de trofeus. Especialment sentit va ser el Trofeu Miquel Masgrau «Paquel» que aquest any se'l va endur el GEiEG, el seu club. Van completar la travessa 146 nedadors i es van quedar a tan sols 8 nedadors del rècord que ostenta el Montjuïc des del 1956. Abans de la prova també es van celebras dues proves per les categories inferiors. En la travessia de menors, el nedador del Sabadell Pablo Nevado -que es va imposar l'any passat al Trofeu Dolors Feixas- va vèncer amb un crono de 15:09, mentre que la primera noia va ser Emma Carrasco amb 15:19 i cinquena de la general.

Els primers locals van ser Marc Rodríguez (16:25) i Abril Daniel (17:00). El Trofeu Dolors Feixas va ser per Marc Corona, del C. N. Sabadell (7:30) i Laude Sessé (INEF Lleida) (7:54). Eloi Riera i Paula Company van ser els millors locals.