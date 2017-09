El Palamós es reforçarà amb un davanter aquesta setmana

«No tinc cap mena de dubte que ens en sortirem perquè tinc plena confiança en el grup». Aquest és el missatge tranquil·litzador i iesperançador del president del Palamós, Joan Pau Pérez, en uns moments delicats per a un equip a qui en aquest inici de curs li està costant Déu i ajuda fer gols (2) i sumar victòries (0). Uns registres que han conduït l'equip a tancar la classificació (20è). Amb la quarta derrota patida diumenge passat contra l'Espanyol B (3-1), el Palamós està protagonitzant el pitjor inici de les últimes 13 temporades, totes aquestes a la Tercera, exceptuant el parèntesi de la temporada 2011-12 a 1a Catalana. Diumenge a la Ciutat Esportiva Dani Jarque i davant el líder, els de Vicenç Fernández van agreujar les estadístiques negatives, que diuen que el Palamós és l'únic conjunt que encara no coneix la victòria després de 6 jornades (2 punts de 18).

La posició actual de cuer, no espanta excessivament el president, Joan Pau Pérez. «Vam fer un bon partit i intens contra un gran rival», va dir Pérez del partit. Segons el president la línia de joc de l'equip es troba «en fase ascendent i creiem que la millora és visible». Pérez transmet un missatge de tranquil·litat i confiança total cap als tècnics i futbolistes. El màxim mandatari palamosí no vol activar cap tipus d'alarma perquè la directiva baixempordanesa «creu plenament en aquest grup i cos tècnic, per tant, la paciència i la tranquil·litat la tenen perquè els resultats són qüestió de temps i segur que arribaran».

Un dels grans handicaps que expliquen el mal inici i la delicada situació dels del Baix Empordà, és l'enorme dificultat de fer gols. Per pal·liar aquest dèficit, la directiva palamosina té previst anunciar aquesta setmana l'arribada d'un nou davanter que reforci la línia ofensiva dels de Vicenç Fernández.