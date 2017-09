El somni olímpic de Nora Fernández i Laura Bechdejú

El somni olímpic es va escapar, l'any passat, pels pèls a l'equip espanyol de gimnàstica artística. Però ara que comença un nou cicle, amb Tòquio 2020 a l'horitzó, les gironines Nora Fernández i Laura Bechdejú estan convençudes, més que mai, que podran fer-lo realitat. Formades al Salt Gimnàstic Club, fa temps que treballen al CAR de Madrid dins la disciplina de la selecció. Fernández acumula, a punt de fer 18 anys, una notable experiència internacional i molts títols en l'àmbit català i espanyol. Bechdejú, per la seva banda, amb 17 anys, comença a participar en tornejos a l'estranger, com ara la Copa del Món disputada a París aquest cap de setmana passat. Fins a la capital francesa s'hi va desplaçar un grup d'entrenadors del Salt Gimnàstic, capitanejat per la directora tècnica, Montse Hugas. «Les veig molt bé a totes dues, tenen al cap l'objectiu de ser als Jocs de Tòquio, i no es volen desviar d'aquest repte», assegurava ahir.

La prova francesa va ser el darrer assaig abans del Mundial de gimnàstica que es disputarà a primers d'octubre a Mont-real (Canadà). Nora Fernández ja hi està inscrita, mentre que Bechdejú, igual com Paula Raya, «ha de mantenir el seu nivell i estar preparada per qualsevol circumstància que es pugui produir a la selecció i l'acabin convocant», explica Hugas. Nora Fernández va fer dos aparells, paral·leles i barra, amb un 11è i un 19è lloc, respectivament. La seva companya va prendre part en terra, acabant en la 14a posició. Un resultat molt destacable després que, per culpa de les maleïdes lesions, només hagi pogut fer tres competicions en els darrers dos anys. Segons Montse Hugas «aquesta Copa del Món tenia un nivell altíssim, es podria considerar com un petit Mundial». Ara al Canadà Fernández podrà competir individualment. A partir de 2018, els campionats del món seran per equips. El de l'any que ve, per determinar les 24 seleccions que, el 2019, competiran per classificar-se per als Jocs de 2020. Tant la Nora com la Laura tenen totes les opcions de ser-hi.

Les dues gimnastes gironines compaginen els entrenaments al CAR de Madrid amb els estudis. Tot està, però, enfocat, a potenciar el seu rendiment esportiu. Són gimnastes d'alt nivell i han apostat per això. Hugas considera que «tindran al davant d'altres noies molt bones, però elles també tenen un rendiment molt bo, tot i que no poden afluixar mai. Per mi cada dia ho fan més bé», indica amb satisfacció.

El Salt Gimnàstic Club, que complirà 40 anys el 2019, viu un dels moments més dolços de la seva història. L'abril passat van arrasar el campionat d'Espanya amb una pluja de medalles, i continuen nodrint un planter d'allò més àmplia i competitiva. Al CAR de Madrid també ja hi ha fet el salt Marina González, mentre que d'altres gimnastes continuen fent mèrits des de Salt per ser les pròximes a aconseguir-ho.