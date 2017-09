Valverde confiarà en el gironí Deulofeu per cobrir la baixa de Dembélé

El Barcelona estrenarà aquesta nit (22.00, beIN LaLiga) al Camp Nou i contra l'Eibar el seu lideratge en solitari de la Lliga Santander en el primer partit sense Ousmane Dembélé, que, lesionat de gravetat, estarà quatre mesos de baixa. L'absència del francès, que havia estat titular en els dos últims partits (Juventus i Getafe), obre un nou escenari. El Barça no sembla disposat a cobrir la baixa de Dembélé amb un nou fitxatge i segurament ha arribat el moment de Gerard Deulofeu.

El gironí, repescat aquesta temporada, té una oportunitat que ni somiada. Conscient que el seu paper a l'equip d'Ernesto Valverde seria secundari, primer per la presència de Neymar i després per la de Dembélé, ara Deulofeu està a totes les llistes com el primer candidat a ocupar la plaça de tercer davanter. I és que les altres opcions existents (Denis Suárez, Paco Alcácer i Arda Turan) no tenen tants defensors. En el cas de Denis, segurament Valverde comptarà amb ell com a alternativa d'Iniesta a la medul·lar com es va veure a Getafe; Alcácer i Arda Turan, però, quedaven fora de la llista. El mateix passava amb Umtiti i André Gomes. Tots ells per decisió tècnica.

Després que en l'últim partit de Lliga, Valverde únicament va fer un canvi respecte a l'onze que es va enfrontar a la Juventus (Sergi Roberto per Semedo), l'alineació planteja molts interrogants, sobretot perquè dos dels jugadors que van entrar a la segona part a Getafe (Denis i Paulinho) van ser fonamentals. Van ser els autors dels dos gols, però és que a més en el cas de Denis, el gallec va donar la volta al partit quan va entrar després del descans en substitució d'Iniesta.

El creatiu migcampista va saber entendre el joc i les circumstàncies del terreny de joc -gespa seca, herba molt alta- per treure el millor de si. El resultat és que el joc va millorar i el Barça va donar la volta a la situació amb un gol seu i un altre de Paulinho. El brasiler va sortir per Rakitic en l'últim quart d'hora i, a més d'oxigenar el mig del camp, va ser determinant perquè va anotar l'1-2 cinc minuts abans del final. Pot ser que Valverde pensi en ells contra l'Eibar des d'inici.

Els enfrontaments entre Barça i Eibar s'han resolt amb resultats amplis. El d'avui serà el quart enfrontament des de l'arribada dels bascos a Primera. En els tres anteriors, els barcelonistes han guanyat per 3-0 (2014-15, gols de Xavi, Neymar i Messi), 3-1 (2015-16. Triplet de Suárez; Borja Bastón) i 4-2 (2016-17, Juncà (pp), dos de Messi i Suárez; doblet d'Inui).

L'Eibar visita el Camp Nou amb la relativa tranquil·litat que li donen els tres punts aconseguits davant el Leganés i amb l'esperança de poder puntuar per primera vegada en la seva curta història a Primera Divisió davant del Barcelona. Les baixes segueixen sent el llast més important per als bascos.

La banda dreta, sense Pedro León ni Alejo, sembla l'ala més difícil de suplir, si bé davant del Leganés José Luis Mendilibar va provar a la segona part amb Arbilla al lateral i Capa a l'extrem, un experiment que va sortir bastant bé. També caldrà veure si Mendilibar s'atreveix a alinear els dos puntes, Enrich i Kike García, en el feu barcelonista, o bé opta per amarrar més el centre del camp davant la qualitat dels culers, i més actuant al seu estadi.