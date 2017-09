L'Olot viatja a Múrcia «preparat i amb il·lusió»

Veure la setmana del 23 d'octubre a Olot el Barça, el Madrid, l'Atlètic, el Sevilla, l'Athletic, la Reial Societat o el Vila-real és a només 90 minuts, o 120 si hi ha pròrroga i una mica més si a sobre calen penals. L'equip garrotxí, després de desfer-se en les primeres rondes de la Copa del Rei de l'Olímpic de Xàtiva i l'Alcoià, és a només un partit de classificar-se pels setzens de final. I això vol dir festa grossa, perquè un rival de Primera divisió, dels que disputen competició europea, hauria de passar pel camp Municipal. El repte passa per Múrcia. A La Condomina, contra un rival que també milita a Segona B i que no ha començat gens bé la temporada.

L'expedició olotina viatja avui mateix en avió, en una clara aposta del club per intentar fer història a la competició i també per evitar carregar els futbolistes, que diumenge tornen a tenir partit de lliga, a casa, contra la Peña Deportiva. Posse explicava ahir que l'equip està «preparat i amb il·lusió» i subratllava que «aquesta mena de partits es viuen de manera diferent, tot i que nosaltres els preparem tots igual perquè tots són importants». Sobre el Múrcia el tècnic de l'Olot va destacar que «tenen més pressupost que nosaltres, però els hem estudiant i l'eliminatòria està a 50%».

La convocatòria es farà pública avui mateix. Seran baixa segura els lesionats Guzmán, Yeray i Dembo. El tècnic no va donar gaires pistes sobre quin onze pot presentar i es va limitar a dir que «jugaran els onze futbolistes que jo pensi que són els millors per aquest partit». A Peralada, en l'últim partit de lliga, Posse va deixar Hèctor i Marc Mas a la banqueta i només els va donar minuts a la segona part. Avui podrien recuperar la titularitat.

Per la seva banda el Múrcia també s'agafa a la Copa com a eina per il·lusionar una afició gens satisfeta amb l'inici de temporada dels granes. Manolo Sanlúcar, el seu entrenador, elogiava ahir «la disciplina tàctica» de l'Olot i advertia que «no ens relaxarem perquè sabem el què ens hi juguem».